Сборная Беларуси пропустит этап Кубка России по биатлону в Уфе

Сборная Беларуси по биатлону пропустит четвертый этап Кубка России в Уфе, который пройдет 15-18 декабря.

Об этом сообщила олимпийская чемпионка из Беларуси Динара Алимбекова.

– Белорусская сборная поедет на этап Кубка России в Уфе?

– Нет, после Тюмени мы едем домой и будем готовиться к Кубку Содружества в Рязани. После Рязани мы снова возвращаемся домой, два этапа (Кубка Содружества) дома и дальше на этап Кубка России, потом на заключительный Кубок Содружества в Тюмени.

На этом сезон закончится. Не знаю, может, будут еще какие соревнования, посмотрим дальше по состоянию, – сказала Алимбекова.

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