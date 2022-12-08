Тарасова о словах Баха про защитные меры: «Что за бред, не стыдно ему говорить такие вещи? Будто бы все идиоты, а он один умный»
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова главы МОК Томаса Баха о том, что отстранение России от международных турниров – это не санкции, а защитные меры.
«Что за бред, не стыдно ему говорить такие вещи? Будто бы все идиоты, а он один умный. Может он нас на всю жизнь еще отстранит?», – сказала Тарасова.
Томас Бах: «Спортсмены не могут быть наказаны за решения своих государств. Вопрос их участия всегда был о защитных мерах, а не о санкциях»
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