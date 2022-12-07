Ильназ Мухамедзянов: «Куклина – искусный стрелок. В этом плане есть чему поучиться у нее»

Биатлонист Ильназ Мухамедзянов оценил организацию этапа Кубка России в Увате и рассказал о работе в одной группе с .

– Как оцените прошлый этап Кубка России в Увате в плане организации?

– Организовано все было очень мощно. Давно не было такого, что на Кубке России столько болельщиков. Была «Биатлонная семья», где можно было булочки поесть, кофеек попить. Организация была на очень хорошем уровне. Единственное – очень сильно подстраиваемся под телевизионную картинку, то есть когда погода очень холодная, приходится выходить на старт.

– Как вам соперничество с белорусами? на голову выше сейчас?

– На самом деле, он такой же спортсмен, как и все. У нас в стране тоже очень много сильных спортсменов: тот же Эдик Латыпов, который просто разносит всех и вся, . Они не слабее Смольского. У Антона просто есть такое преимущество – он иностранный спортсмен, из Беларуси. А так мы соревнуемся на равных, никакой боязни нет.

– Вы стремитесь сейчас за Латыповым?

– Какого‑то стремления нет. У каждого свой путь. Я стараюсь работать над собой. Если будет получаться соревноваться с Эдиком на равных или обыгрывать его, я, конечно, буду рад этому. Я настраиваюсь на то, чтобы показывать именно свой максимальный результат и не концентрироваться на соперниках.

– Расскажите о работе с Ларисой Куклиной. Насколько она подтягивается за ребятами?

– Я стараюсь смотреть только за собой, особо головой не верчу, не смотрю ни за кем. Да, Лариса рядом тренируется, но я не слежу за тем, что она делает. Безусловно, мы все вместе тренируемся. Бывают вечерние просмотры видео, смотрим, как кто работает на рубеже. Она, конечно, искусный стрелок. В этом плане есть чему поучиться у нее, – сказал Мухамедзянов.