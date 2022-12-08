Даниил Серохвостов: «Тело абсолютно нерабочее – непонятно, почему. Может, организм так на длительные морозы реагирует»

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Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал выступление в спринте на этапе Кубка России в Тюмени.

«Сегодня еще хуже самочувствие. Непонятно, почему. Может, организм так на длительные морозы реагирует. Но тело абсолютно нерабочее с каждой гонкой. Надеюсь, скоро потеплеет и я отойду.

Мышцы вообще не работают. Может, они перемораживаются. Хотя я много разминаюсь, но мышечного потенциала не хватает. На стрельбе, в принципе, нормально. Промахи? Ну да, ошибочка», – рассказал Серохвостов в эфире Матч ТВ.

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