Андрей Вьюхин: «Настроение великолепное – родной стадион. Здесь мне, так сказать, дали втык, и я показал то, что действительно готовил»

Российский биатлонист оценил выступление в спринте на этапе Кубка России в Тюмени.

«Настроение великолепное. Родной стадион, все тренеры родные. Была большая ответственность. Нужно было показать то, на что я готов, что натренировал за лето. И пока, я думаю, все получается.

Это мой уровень, который я не показывал до этого. А здесь мне, так сказать, дали втык, и я показал, то что действительно готовил.

Повезло, что все лидеры ушли в третью и четвертую группу – я специально пошел в первую, чтобы спокойно пройти гонку без лишней информации», – рассказал Вьюхин в эфире Матч ТВ.