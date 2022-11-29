Каминский о трассе в Увате: «Где‑то асфальт проступает, где‑то камни. Есть опасность получить повреждение»
Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о состоянии трассы в Увате, где пройдет второй этап Кубка России.
– Трассу вчера прошел, она неплохая. Но, к сожалению, снега маловато. Где‑то асфальт проступает, где‑то камни. Есть опасность получить повреждение, на трассе достаточно небольшой слой снега: пробивается палками, потом лыжами.
– Давно ли были в Увате?
– Я здесь впервые. Все хорошо, только трасса немного огорчает. Стадион, наверное, подходит для хороший соревнований, если все правильно организовать. Поработать над трассой, опять же.
– Выступит ли здесь вся ваша группа?
– Будет зависеть от погоды. На первый день прогноз пока не очень. Здесь точно легче переносится температура, чем в Ханты‑Мансийске. Ощущается и дышится легче, – сказал Каминский.
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