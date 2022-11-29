Каминский ответил Майгурову: «У нас все хорошо, прекрасная маркиза, хороши у нас дела»
Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский ответил президенту Союза биатлонистов России (СБР) Виктору Майгурову.
После отмены нескольких гонок на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске из-за мороза Каминский раскритиковал составителей календаря.
– Читали ли интервью Виктора Майгурова? Он сказал, что вы всегда чем‑то недовольны, но не предлагаете ничего взамен.
– Во‑первых, я первый раз в такую ситуацию попадаю. А во‑вторых, разве это плохо, что, если я вижу какие-то недостатки, я говорю о них? У нас, к сожалению, все хорошо, прекрасная маркиза, хороши у нас дела.
– Есть ли у вас еще какие‑то вопросы по месту проведения этапов?
– Не знаю, посмотрим, как будет дальше.
– Гонки на этапе в Ханты‑Мансийске отменили правильно?
– Однозначно. Здоровье должно быть на первом месте. Я видел двух спортсменов, которые были с белыми пятнами. Один из них – Кирилл Бажин. Можете обратить внимание, у Кирилла есть обморожение. Появляются белые пятна, потом они темнеют, – сказал Каминский.
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