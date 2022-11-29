Каминский ответил Майгурову: «У нас все хорошо, прекрасная маркиза, хороши у нас дела»

Тренер мужской сборной России по биатлону ответил президенту Союза биатлонистов России ( ) Виктору Майгурову.

После отмены нескольких гонок на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске из-за мороза Каминский раскритиковал составителей календаря.

– Читали ли интервью ? Он сказал, что вы всегда чем‑то недовольны, но не предлагаете ничего взамен.

– Во‑первых, я первый раз в такую ситуацию попадаю. А во‑вторых, разве это плохо, что, если я вижу какие-то недостатки, я говорю о них? У нас, к сожалению, все хорошо, прекрасная маркиза, хороши у нас дела.

– Есть ли у вас еще какие‑то вопросы по месту проведения этапов?

– Не знаю, посмотрим, как будет дальше.

– Гонки на этапе в Ханты‑Мансийске отменили правильно?

– Однозначно. Здоровье должно быть на первом месте. Я видел двух спортсменов, которые были с белыми пятнами. Один из них – . Можете обратить внимание, у Кирилла есть обморожение. Появляются белые пятна, потом они темнеют, – сказал Каминский.