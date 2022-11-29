Каминский ответил Майгурову: «У нас все хорошо, прекрасная маркиза, хороши у нас дела»

Теги сборная России Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Юрий Каминский Кубок России Кирилл Бажин Биатлон

Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский ответил президенту Союза биатлонистов России (СБР) Виктору Майгурову.

После отмены нескольких гонок на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске из-за мороза Каминский раскритиковал составителей календаря.

– Читали ли интервью Виктора Майгурова? Он сказал, что вы всегда чем‑то недовольны, но не предлагаете ничего взамен.

– Во‑первых, я первый раз в такую ситуацию попадаю. А во‑вторых, разве это плохо, что, если я вижу какие-то недостатки, я говорю о них? У нас, к сожалению, все хорошо, прекрасная маркиза, хороши у нас дела.

– Есть ли у вас еще какие‑то вопросы по месту проведения этапов?

– Не знаю, посмотрим, как будет дальше.

– Гонки на этапе в Ханты‑Мансийске отменили правильно?

– Однозначно. Здоровье должно быть на первом месте. Я видел двух спортсменов, которые были с белыми пятнами. Один из них – Кирилл Бажин. Можете обратить внимание, у Кирилла есть обморожение. Появляются белые пятна, потом они темнеют, – сказал Каминский.

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