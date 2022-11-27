Максим Максимов: «Ближайшие этапы Кубка России идут по северу страны. Скорее всего, мы будем бегать при таких пограничных температурах»

Тренер сборной России по биатлону Максим Максимов высказался об отмене гонок преследования на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске из-за мороза.

«С учетом того, что прогноз погоды здесь относительно достоверный, мы предполагали, что сегодня будет отмена соревнований, и поэтому мы вчера провели хороший тренировочный день, а сегодня у нас выходной и стрелковая подготовка.

Если спортсмен побежит гонку в минус 30, у него как минимум будет переохлаждение организма, обморожение конечностей, лица. Когда мы бежим соревнования, дыхание достаточно интенсивное, поэтому самое плохое, что мы можем получить – это воспаление легких.

Еще одна опасность – получить переохлаждение организма, когда ты прибегаешь после гонки, и так как у тебя сердце билось в другой интенсивности, есть ощущение, что тебе жарко. И в этом случае надо скорее заходить в теплое место. Здесь организаторы предоставили теплые боксы, куда спортсмены могут зайти для переодевания.

У нас есть правила, в которых указано, при какой температуре могут проводиться соревнования, и это сделано не просто так. Как говорится, правила техники безопасности написаны кровью», – сказал Максимов.

«Кто самый неморозостойкий в группе? У нас Лариса Куклина все время мерзнет на тренировках. А так, мы живем в российской действительности, и тем более ближайшие этапы идут по северу нашей страны, поэтому, скорее всего, мы будем бегать при таких пограничных температурах», – добавил тренер.