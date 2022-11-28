Майгуров о критике календаря: «Я не вижу проблемы в отмене пары гонок. Каминский часто выражает недовольство, ничего не предлагая взамен»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что не видит проблемы в отмене нескольких гонок на Кубке России в Ханты-Мансийске.

Из-за морозов организаторы соревнований отменили мужскую и женскую гонки преследования, а также эстафеты.

– Они (биатлонисты) первую гонку бежали при минус 20 на грани. Спортсмены с одной стороны были готовы стартовать, с другой – не было острой необходимости, чтобы они бежали при любой погоде.

Все-таки здоровье важнее. Тем более в этом сезоне нет международных стартов, а наш внутренний календарь сильно не пострадает, если будет на две-три гонки меньше.

Основные старты у нас будут ближе к новому году. Это этапы Кубка Содружества в Рязани и уже после нового года в Раубичах.

Затем мы нацеливаем команду на февральские старты, которые пройдут в период чемпионата мира, и на чемпионат России. Лично я не вижу проблемы в отмене пары гонок.

– Возможности оперативно перенести этап в другое место не было?

– Это достаточно сложно. Куда, на ваш взгляд, можно перенести этап сегодня из Ханты-Мансийска? Плюс надо перевезти за собой все телевидение, а это дело не одного дня.

– Юрий Каминский раскритиковал составителей календаря и сказал, что морозить спортсменов на таких соревнованиях вредно для лёгких. Насколько его претензии обоснованы?

– Юрий Михайлович часто выражает недовольство, ничего не предлагая взамен. Тем более он знал об этом календаре заранее и раньше никогда ничего об этом не говорил.

Думаю, в нем говорят эмоции, а у спортсменов еще будет время набегаться в течение сезона, – сказал Майгуров.

Каминский об отмене гонок: «Не очень понятно, о чем думали составители календаря. Это что, новость, что в Ханты-Мансийске в это время года такие морозы?»

Юрий Каминский: «У спортсменов в минус 18 были обморожены щеки, страшно представить, что было бы при минус 25. Они бы пачками слегли»