Губерниев о бюджете СБР: «Надо понять, как средства будут передаваться в регионы, кто будет следить за возможной коррупционной составляющей»

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что необходимо следить за распределением денег в российском биатлоне.

Ранее на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске были отменены четыре гонки из-за морозов. В связи с этим спортсмены не получили призовые.

«Тренеры уже задают вопросы по этому поводу, потому что изначально был проект – премировать десятку лучших. Я считаю, что так и должно быть. Была здравая идея от Алексея Нуждова премировать еще и тренеров.

Не знаю, сколько денег идет в регионы, но даже некоторые арифметические подсчеты говорят о том, что деньги у СБР есть. Еще ведь надо понять, как будут передаваться средства в регионы, кто будет следить за возможной коррупционной составляющей. И помогать спортсменам и тренерам активнее.

Если не получилось сейчас провести несколько гонок, возможно, стоит их добавить в календарь на конец сезона, чтобы обеспечить дополнительными бонусами биатлонистов», – сказал Губерниев.