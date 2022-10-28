Алексей Нуждов: «Слова Тихонова давно никого не царапают. Ветер, солнце, дождь – явления того же порядка. Есть и есть, что поделаешь»

Бывший вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов рассказал об отношении к четырехкратному олимпийскому чемпиону Александру Тихонову.

– Александр Тихонов посоветовал вам не позорить погоны и не лезть в управление биатлоном. Царапнуло?

– Александр Иванович сам то ли полковник, то ли генерал, уж не помню. Его слова давно никого не царапают. Фамилии критикуемых можно менять, их перечень всем известен, а текст примерно одинаков.

Как сейчас говорят про санкции, горд, что я в одном ряду с известными людьми. Тихонов и сам вряд ли надеется кого-то поцарапать. «Я дерусь, потому что дерусь». Ругает, потому что привык ругать.

В какой форме – это говорит скорее не обо мне, а о нем. Отношение, как у всех, кого он награждал эпитетами, спокойное. Ветер, солнце, дождь – явления того же порядка.

Есть и есть, что поделаешь. Наоборот, вызывает уважение, что в таком возрасте человек сохранил запал и с годами становится даже энергичнее, – сказал Нуждов.

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