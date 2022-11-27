Йоханнес Бо: «Уже несколько лет чувство эйфории от побед угасает. И если сейчас я как Фуркад, то придет Йоханнес помоложе и обойдет меня»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо рассказал о своей мотивации и поделился мыслями о завершении карьеры.

«На Олимпийских играх я испытывал огромную радость. Но, наверное, вот уже несколько лет настоящая эйфория от побед угасает. Я не считаю это чем-то странным. Чем чаще вы что-либо ощущаете, тем меньше эмоций оно вызывает.

Из тех, кто выиграл определенное количество гонок на Кубке мира, нет людей, которые считали бы, что последняя победа так же хороша, как первые пять. Я больше никогда не испытаю тех же чувств.

По-прежнему считаю победы очень приятными, но сейчас это скорее чувство спокойного удовлетворения – что я очень доволен работой, проделанной до и во время гонки», – заявил Бо.

«И если сейчас я как [Мартен] Фуркад, то в какой-то момент придет Йоханнес помоложе, начнет серьезно прогрессировать и наконец обойдет меня. В спорте так будет всегда.

Я лишь надеюсь, что пройдет как можно больше времени, прежде чем появится парень 19-20 лет, который сметет всех остальных.

Считаю, что заниматься биатлоном и соревноваться – невероятно весело. С каждым годом я ценю это все больше и больше. Насколько здорово выступать при таком количестве людей на трибунах, когда одна страна борется с другой в эстафетах и индивидуальных гонках... Я буду скучать по этим соревнованиям, когда завершу карьеру.

Я мог бы продолжать долгие годы, и совершенно точно, что мне не приходится искать мотивацию еще на четыре (в 2026-м пройдет следующая зимняя Олимпиада – Sports.ru). Но однажды все должно закончиться», – отметил биатлонист.