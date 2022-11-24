Йоханнес Бо: «Когда я соревновался с Фуркадом, мотивация была автоматической. Сейчас все по-другому – приходится сосредотачиваться на себе и своей работе»

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону назвал свои цели на предстоящий сезон и высказался о соперничестве с французом Мартеном Фуркадом в прошлом.

– Какова твоя цель этой зимой – Большой хрустальный глобус, чемпионат мира или и то, и другое?

– Большой хрустальный глобус. О чемпионате мира я подумаю после Антхольца. До этого я буду участвовать в десяти гонках, затем будет Рождество, и я буду готовиться к девяти или десяти гонкам, которые пройдут в начале года.

Я буду стараться ставить небольшие цели на протяжении всего сезона, а не думать о долгосрочной перспективе, потому что важно получать удовольствие в моменте. Я также нацелен на эстафеты, чтобы у нас каждый раз была лучшая команда для борьбы с французами, потому что нам это нравится!

– Кто будет твоими главными соперниками в гонке за глобус?

– Их довольно много. Для начала – мои партнеры по команде. Думаю, в этом году мы будем очень хороши, в Шушене мы видели очень высокий уровень в лыжном ходе и стрельбе.

Фийон-Майе и Жаклен наверняка поборются. Самуэльссон, если все пойдет нормально. Никогда не знаешь, на что способны Долль и другие немцы. И, вероятно, найдется парень, который неожиданно вступит в борьбу. Думаю, многое станет ясно после гонок в Финляндии.

– Ты говорил, что утратил большой источник мотивации после ухода . Нашел ли ты ее в предвкушении грядущей борьбы за глобус?

– Никогда не будет так же, как с Мартеном. Мотивация была автоматической, когда я соревновался с ним, ха-ха. Сейчас все по-другому – соперничество не так сильно, приходится сосредотачиваться на себе, на своей работе. Также моей главной целью было найти себя, сравнить свою форму и подготовку с первыми годами моих выступлений. И если она не лучше, то, по крайней мере, не хуже.

– Что будет ключевым для тебя?

– Стрельба. На сегодняшний день многие люди могут бороться за топ-10, поэтому каждый промах может оказать большое влияние на очки, набранные на Кубке мира. Две худшие гонки больше не вычитаются, поэтому часто выпадать из топ-10 будет опасно.

Этим летом я много работал над стрельбой, как с точки зрения скорости, так и с точки зрения эффективности. Я рад, что хорошо стрелял в Шушене. В первый день я допустил два промаха на стойке, потому что нервничал, но потом адаптировался и смог выступить лучше на следующий день.

Понимание того, что я могу быстро изменить плохой результат является хорошим психологическим подспорьем и станет моей главной силой в этом сезоне, – сказал Бо.