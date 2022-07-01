«Теперь уже слишком поздно, Мартен». Йоханнес Бо пошутил над Фуркадом из-за новой системы подсчета очков на Кубке мира

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо пошутил над французом Мартеном Фуркадом после решения IBU изменить подсчет очков на Кубке мира.

Предполагается, что со следующего сезона спортсмены, занявшие места в топ-6, будут получать больше баллов в общем зачете.

Фуркад опубликовал в сторис таблицу тотала за сезон-2019/20, где занял второе место вслед за Бо. Француз обратил внимание, что с новой системой IBU он бы на тот момент одержал победу.

«Новая система начисления очков мне подходит», – написал Фуркад.

«Теперь уже слишком поздно для этого, Мартен», – в свою очередь пошутил Бо.

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