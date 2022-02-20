Йоханнес Бо о начале сезона: «Я больше не ощущал инстинкт хищника, был немного потерянным. Олимпиада стала для меня будто возрождением»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо поделился эмоциями после выступления на Олимпиаде в Пекине, где он завоевал пять медалей, в том числе четыре золотых.

– Йоханнес, как вы чувствуете себя, надевая на шею пятую олимпийскую медаль за эти пару недель?

– Это просто невероятно, как и прошедшие две недели в целом. Мне кажется, что я сплю и вот-вот проснусь у себя в Норвегии, будто всего этого никогда не происходило. Думаю, я начинаю осознавать значимость Олимпиады и волшебство, которое ее окружает. Я горд собой.

– Теперь вы второй в списке самых успешных биатлонистов в истории после Уле Эйнара Бьорндалена, вы опередили Мартена Фуркада (по количеству олимпийских наград – Sports.ru).

– Все это очень много значит для меня. Когда я только-только засветился на высшем уровне, то сказал себе, что будет сложно превзойти рекорд по количеству хрустальных глобусов.

В отношении Игр это казалось еще более нереальным, потому что все должно сложиться в нужный момент. Это заставляет гордиться тем, что я присоединяюсь к двум легендам. Не знаю, оставлю ли я такой же след в истории, но я хочу соответствовать их наследию.

– Эти пять медалей, включая четыре золота, пришлись на конец достаточно тяжелого для вас сезона. Как вы объясните свое возвращение в строй?

– Я сам задаюсь этим вопросом! На самом деле считаю, что мне нужно оглянуться назад и вспомнить, с чего я начал – тогда я смогу полностью насладиться своими достижениями за последние две недели. Были действительно сложные моменты, когда я сомневался в себе, что было редкостью. Я больше не ощущал инстинкт хищника. Был немного потерянным.

Но вместе с норвежской командой нам удалось найти правильный путь. Постепенно ко мне вернулась уверенность на тренировках. И, возможно, Игры для меня стали бы совсем другими, если бы я не выиграл спринт и смешанную эстафету.

– Это стало сигналом?

– Да, вроде того. Я доказал самому себе, что все еще способен играть ведущую роль в своем виде спорта, что я снова стал серьезным соперником.

– Что вам больше всего запомнилось за последние две недели?

– Много всего... Эти Игры стали для меня будто возрождением. Если бы мне пришлось выбрать что-то одно, я бы назвал свою победу в спринте. Это было нереально – ворваться на подиум, на котором также стоял Тарьей. Быть там вместе с моим братом было чем-то, что превзошло мои мечты.

Когда мы были детьми, мы соревновались и часто представляли себя на Олимпийских играх. Но, так он старший, он преуспел в этом быстрее. Но у нас была мечта вместе разделить награды на крупнейшем в мире событии. И это нам удалось.

– Вы и Кентен Фийон-Майе покидаете Пекин с пятью медалями. Кто, по-вашему, король этих Игр?

– А кто для вас? Вы француз, так что мне не стоит вас разочаровывать, ха-ха. На самом деле я считаю, что мы все – короли этих Игр. С другой стороны, норвежская команда, пожалуй, немного выше. Мы побили наш медальный рекорд. Мы вместе жили мечтой об Олимпиаде.

Вместе с Кентеном мы покидаем Китай с двумя олимпийскими титулами (в личных гонках – Sports.ru) у каждого. Это невероятное выступление. Он был грозным соперником. В интервью на ТВ я сказал, что он был для меня как кость в горле, и сейчас я могу повторить эти слова, – рассказал Бо.