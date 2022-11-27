Старт мужской гонки преследования на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске перенесен на 10:00 по московскому времени

Теги сборная России Союз биатлонистов России Кубок России Сергей Аверьянов Биатлон

Старт мужской гонки преследования на этапе первом Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске из-за мороза перенесен на 10:00 по московскому времени.

Об этом сообщил сообщил пресс-атташе Союз биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.

«Жюри предварительно перенесло старт мужской гонки на 12 часов по местному времени, время начала женской осталось прежним – 13:45. В 10:30 жюри соберется снова, чтобы определиться окончательно», – написал Аверьянов.

Кубок России. 1-й этап. Гонка преследования. Халили убежит первым, Логинов – 2-м, Латыпов – 4-м, Елисеев – 7-м, Серохвостов – 8-м

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