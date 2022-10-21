Виктор Майгуров: «Этап Кубка России, который был запланирован в Сочи, скорее всего, пройдет в Чайковском»

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что заключительный этап Кубка России вместо Сочи, скорее всего, пройдет в Чайковском.

«Зимний этап Кубка России, который был запланирован в Сочи, скорее всего, пройдет в Чайковском. Мы дали лыжникам возможность провести их мероприятия там, не будем мешать им.

Что касается этапа Кубка Содружества в Минске, он точно состоится в установленные сроки. У нас нет запрета на передвижение между странами», – сказал Майгуров.

Шестой этап Кубка России должен был состояться в Сочи с 11 по 14 февраля.

Календарь чемпионата и Кубка России по биатлону: старт соревнований в Чайковском, финал – в Увате

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