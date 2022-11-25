Кубок России. 1-й этап. Гонка преследования. Халили убежит первым, Логинов – 2-м, Латыпов – 4-м, Елисеев – 7-м, Серохвостов – 8-м
26 ноября на первом этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске мужчины выступят в гонке преследования.
Кубок России-2022/23 по биатлону
1-й этап
Ханты-Мансийск
Гонка преследования
Мужчины
Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».
Старт-лист
1. Карим Халили
2. Александр Логинов – 0:19
3. Петр Пащенко – 0:31
4. Эдуард Латыпов – 0:33
5. Александр Поварницын – 0:37
6. Роман Сурнев – 0:38
7. Матвей Елисеев – 0:42
8. Даниил Серохвостов – 0:54
9. Кирилл Бажин – 1:05
10. Дмитрий Иванов – 1:08
14. Василий Томшин – 1:13
15. Антон Смольский (Беларусь) – 1:14
21. Антон Бабиков – 1:35
23. Евгений Гараничев – 1:38
33. Никита Поршнев – 2:15
40. Максим Цветков – 2:30
Расписание трансляций первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске
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