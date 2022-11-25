Кубок России. 1-й этап. Гонка преследования. Халили убежит первым, Логинов – 2-м, Латыпов – 4-м, Елисеев – 7-м, Серохвостов – 8-м

26 ноября на первом этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске мужчины выступят в гонке преследования.

Кубок России-2022/23 по биатлону

1-й этап

Ханты-Мансийск

Гонка преследования

Мужчины

Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».

Старт-лист

1. Карим Халили

2. – 0:19

3. Петр Пащенко – 0:31

4. – 0:33

5. Александр Поварницын – 0:37

6. Роман Сурнев – 0:38

7. Матвей Елисеев – 0:42

8. Даниил Серохвостов – 0:54

9. Кирилл Бажин – 1:05

10. Дмитрий Иванов – 1:08

14. Василий Томшин – 1:13

15. Антон Смольский (Беларусь) – 1:14

21. – 1:35

23. – 1:38

33. Никита Поршнев – 2:15

40. – 2:30

Расписание трансляций первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске