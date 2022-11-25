Кубок России. 1-й этап. Гонка преследования. Халили убежит первым, Логинов – 2-м, Латыпов – 4-м, Елисеев – 7-м, Серохвостов – 8-м

Теги сборная России результаты Кубок России сборная Беларуси Евгений Гараничев гонка преследования Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Эдуард Латыпов Роман Сурнев Петр Пащенко Александр Поварницын Матвей Елисеев Дмитрий Иванов Никита Поршнев Василий Томшин Карим Халили Антон Смольский Даниил Серохвостов Кирилл Бажин Биатлон

26 ноября на первом этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске мужчины выступят в гонке преследования.

Кубок России-2022/23 по биатлону

1-й этап

Ханты-Мансийск

Гонка преследования

Мужчины

Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».

Старт-лист

1. Карим Халили

2. Александр Логинов – 0:19

3. Петр Пащенко – 0:31

4. Эдуард Латыпов – 0:33

5. Александр Поварницын – 0:37

6. Роман Сурнев – 0:38

7. Матвей Елисеев – 0:42

8. Даниил Серохвостов – 0:54

9. Кирилл Бажин – 1:05

10. Дмитрий Иванов – 1:08

14. Василий Томшин – 1:13

15. Антон Смольский (Беларусь) – 1:14

21. Антон Бабиков – 1:35

23. Евгений Гараничев – 1:38

33. Никита Поршнев – 2:15

40. Максим Цветков – 2:30

Расписание трансляций первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске

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