Эдуард Латыпов: «Стрельба сегодня тяжелая была и самочувствие не такое отличное. В минус 20 градусов бежалось тяжело, но для первого старта неплохо»

Биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске (4-е место).

«Стрельба сегодня тяжелая была и самочувствие не такое отличное. В минус 20 градусов бежалось тяжело, но для первого старта бежалось неплохо. Сложнее всего дался второй круг, сложно было держать скорость, но на финише нужно было бороться уже на все сто процентов.

Лыжи отлично работали, спасибо нашему сервису. Снег практически никак не влиял на скольжение, если бы был буранистый, то была бы разница. Я собирался бежать в любом случае, но старт гонки зависел от судей, хорошо, что разрешили нам выступить», – сказал Латыпов.

«Нормальная погода, чего такого? Но, конечно, в любом случае немного непривычно, потому что сразу начали гонки с 20‑градусного мороза. Организм немного на стрессе, непривычно. Надеваешь два слоя одежды.

Сегодня за всю свою карьеру в биатлоне впервые бежал в варежках. Так себе ощущения, но что поделать – главное, чтобы руки оставались в тепле. Варежки менее мобильны, в перчатках в любом случае удобнее, но уверен, это не последний морозный этап, поэтому надо адаптироваться», – цитирует биатлониста «Матч ТВ».