Александр Логинов: «На место в тройке сегодня не рассчитывал. В тренировочном процессе я не выполнил должного объема»

Биатлонист Александр Логинов прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске (2-е место).

«Сложные погодные условия, тяжелое скольжение, поэтому все складывалось непросто. Тем не менее рад результату, хотя такого от себя не ожидал, потому что это в принципе первый старт для меня в сезоне. Кроме того, в тренировочном процессе я не выполнил должного объема. Не рассчитывал, что даже буду выступать здесь, но рад, что так все сложилось.

На огневом рубеже тоже были сложности. Надо было немного греть руки перед рубежом и ветерок небольшой мешал. Плюс тугое скольжение и непростой подход к рубежу. На место в тройке, конечно, сегодня не рассчитывал», – сказал Логинов.

«Пока никакого удовлетворительного состояния еще нет, несмотря на результат. Наверное, на всех стартах я вряд ли буду выступать, потому что меня просто не хватит. Тем не менее рад, что на одну гонку, но получилось реализовать себя. Вариант, что я не выступлю сегодня, тоже рассматривался.

Переговорили с тренером, что буду точечно выходить на некоторые старты. Надо рассчитывать, что в полном объеме я буду тренироваться чуть позже. Надеюсь, во второй половине декабря или в январе», – цитирует биатлониста «Матч ТВ».