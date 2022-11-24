Карим Халили: «Смена тренера перед сезоном на меня не давила. На такие моменты я не обращаю внимания»
Российский биатлонист Карим Халили высказался о ситуации со сменой тренера после прошлого сезона.
Халили перешел из группы Юрия Каминского к Артему Истомину. Сегодня он одержал победу в спринте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.
«Первые старты всегда даются нелегко в эмоциональном и физическом плане. Рад, что так получилось. Всех поздравляю с началом зимнего биатлонного сезона.
Последний круг был очень тяжелый, потому что в такой мороз ты не очень хорошо чувствуешь мышцы и закисление, поэтому на первых двух кругах я шел быстрее, а на третьем было уже тяжело.
Смена тренера перед сезоном на меня не давила, потому что на такие моменты я не обращаю внимания. Все хорошо. Эмоциональное давление было только от начала сезона, когда ты не знаешь свое состояние и как к старту готовы твои соперники.
Настрой у меня бегать все гонки, пребываю в отличном настроении. Главный соперник и раздражитель для меня – мой спарринг-партнер Даниил Серохвостов», – сказал Халили.
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