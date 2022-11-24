Артем Истомин: «Серохвостов еще 10 дней назад принимал антибиотики и пока далек от оптимальной формы. Это показала и стрельба»

Тренер сборной России по биатлону прокомментировал победу и 8-е место в спринте на этапе Кубка страны в Ханты-Мансийске.

«Тактически Карим сделал все правильно. На втором круге я ему сказал, что Саша Логинов после стойки ушел с нулем. Он владел информацией и понимал, что только чистая стрельба даст ему побороться за золото. Он сам не знал, как будет себя чувствовать в первой гонке, поэтому приходилось подсказывать ему технические моменты.

Даниил Серохвостов еще десять дней назад принимал антибиотики и пока далек от своей оптимальной формы. Это показала и стрельба. Два промаха он не должен был делать. Хотя бы на лежке не должен был промахиваться. С другой стороны, без одного штрафа он был бы в призах, что говорит о том, что он не сильно потерял в кондициях», – сказал Истомин.