Каминский о приходе Куклиной в его группу: «Не хотел работать с женщинами, но так получилось. Огромный плюс в том, что она отличный стрелок»

Тренер мужской сборной России по биатлону рассказал о работе с .

– Насколько неожиданным для вас был приход в группу Ларисы Куклиной?

– Честно говоря, я не хотел работать с женщинами. Но так получилось, что она самостоятельно поехала на сбор на Семинский перевал, там выполняла свой какой-то план.

В биатлоне самостоятельно очень сложно тренироваться одному – где-то нужно в зрительную трубу за стрельбой спортсмена посмотреть, элементарно пристрелять, а на высоте еще и некоторые тренировки необходимо внизу проводить, что организовать не так-то и просто.

В общем, она просилась делать некоторые тренировки с нами, а затем решила перейти. То ли работа в группе настолько подошла, то ли другие причины, но она сменила группу.

Признаюсь, я не приветствую переходы от тренера к тренеру, да еще по ходу предсезонной подготовки. У нее за два года третий тренер, к каждому нужно подстраиваться, да и тренеру нужно понять спортсмена. На то, чтобы работа была эффективной, нужно время.

– Но как спортсменкой вы ей довольны? Ее отношением к работе?

– Лариса очень дисциплинированная спортсменка. У нее, как я люблю говорить в таких случаях, хорошая родословная. Одним из ее первых тренеров был Хамит Ахатов – безусловно, один из самых лучших, если не лучший детский биатлонный тренер России.

В многолетней подготовке он дал ей всю необходимую базу, много чему научил. Лыжные тренеры, которые были с нами на сборе, восхищались тем, как Лариса ходит классикой – не хуже, а то и лучше молодых лыжниц из группы Перевозчикова. Это не моё мнение, а мнение лыжных тренеров.

Моя задача состоит в том, чтобы она показала все лучшее, что у нее есть. Приход Куклиной в группу не то, что не снизил, а наоборот повысил общий уровень дисциплины. И огромный плюс для всех нас в том, что она отличный стрелок.

Не секрет, что когда на взрослый уровень переходят молодые ребята, их стрелковая подготовка на весьма среднем уровне. Присутствие в группе таких спортсменов, как Латыпов и Куклина, является для молодых хорошим примером.

– Лариса часто выигрывает дуэльную стрельбу?

– Очень часто. Либо она, либо Латыпов. Они соревнуются между собой. Молодые ребята тянутся за ними.

Буквально в предпоследний день сбора мы проводили контрольную в формате что-то между суперпасьютом и лыжным спринтом и молодые на равных сражались с Эдуардом и Ларисой, – рассказал Каминский.