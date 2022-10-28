Лариса Куклина: «Работать с парнями на тренировках – это так клево, чувствую постоянную мужскую помощь в любом упражнении»
Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о тренировках в группе Юрия Каминского.
«Как с парнями работается в группе? Замечательно.
Это так клево, чувствую постоянную мужскую помощь в любом упражнении.
Смотря на них, понимаю, что мне будет тяжело или темп будет высоким, но тем не менее подстраиваюсь под них, с надеждой, что для меня это будет толчком», – сказала Куклина.
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