Лариса Куклина: «Я вижу в глазах Каминского желание помочь мне, и это подстегивает. Он много работает со мной в техническом плане»

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о своей стрелковой подготовке и работе с группой Юрия Каминского.

«С Каминским очень часто общаюсь, идет индивидуальный подход. Он много работает со мной в техническом плане. Это то, чего мне не хватало, техника у меня сильно страдает.

Важно переложить все то, что мы с ним нарабатываем, на лыжи. Стараюсь сделать от себя максимально все. Разговаривая с ним, он сказал, что ему все нравится, есть только один недочет. Я вижу в его глазах желание помочь мне, и это подстегивает меня», – сказала Куклина.

«В чем недочет? У меня всегда проскакивает эта проблема: чем круче подъем, тем у меня хуже техника становится», – объяснила биатлонистка.