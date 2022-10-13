Группа Каминского провела ночь в аэропорту из-за задержки рейса в Якутию на 12 часов

Российская биатлонистка рассказала о задержке рейса, на котором группа Юрия Каминского должна лететь на сборы в Якутию.

«Всем привет. Наш полет в Нерюнгри все никак не может начаться, должны были вылететь вчера в 21:20, в итоге до сих пор в аэропорту.

Сказали, что там штормовая метель, не успевают чистить взлетную полосу. Но мы бодрячком», – написала Куклина.

«Сейчас мы сели в самолет, но должны были вылететь вчера в 21:20. Всю ночь просидели в аэропорту Домодедово. Не смогли вылететь из‑за погодных условиях в Нерюнгри, потому что там был сильный снегопад. Летим всей группой, в полном составе», – сказал Каминский «Матч ТВ».

В итоге вылет был перенесен на 12 часов, самолет вылетел из Москвы в 9:37.