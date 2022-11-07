Латыпов о сборах в Алдане: «Такую организацию мало где встретишь. И культурный досуг был отличный – приезжали гитаристы, балалаечники, плюс экскурсии»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о сборах в Алдане (Якутия), где в конце октября проходили Всероссийские соревнования по лыжным гонкам.

«Здесь первый снег раньше выпадает, чем в других регионах России – сюда можно приехать и кататься в отличных снежных условиях. Это дорогого стоит для лыжников и биатлонистов.

Здесь созданы все условия, я еще в 2016 году понял, что это крутое место, куда стоит приезжать. И много у нас молодых ребят, которые здесь в первый раз, – все остались довольны, в восторге, что такое гостеприимство, все условия. Все наши, можно сказать, хотелки выполнялись.

И каких-то проблем на сборе вообще не было, даже заминок. Все шло очень плавно, без срывов, и это приносит большой вклад в нашу подготовку. Я думаю, что будут только отличные результаты и победы у нашей команды», – сказал Латыпов.

«Такую организацию мало где встретишь. Те соревнования, которые проводились, сравнимы с чемпионатами России – когда все строго, все по полочкам, регламент, награждение. Плюс культурный досуг у нас здесь был отличный, не давали нам загрустить на сборах.

Действительно сложные сборы, и руководство базы нас как-то пыталось развеселить и отвлечь от тяжелых тренировок, тяжелых будней. Приезжали к нам и гитаристы, и балалаечники. Классные вечера мы здесь проводили. Плюс экскурсии, которые каждые выходные нам здесь устраивали. Ребята все довольны», – добавил биатлонист.

Латыпов выиграл лыжную гонку на 10 км свободным стилем на турнире в Алдане, Семиков – 2-й, Мельниченко – 3-й