Эдуард Латыпов: «Интересно было бы проверить себя на соревнованиях с лыжниками в конце сезона. Там были бы более объективные результаты»

Российский биатлонист высказался об участии в соревнованиях по лыжным гонкам.

— В Алдане вы выиграли 10-километровую лыжную гонку. Какие ощущения после нее?

— Самочувствие отличное. Радует, что удалось пробежаться на официальных соревнованиях. Посмотрел текущую готовность от наших двухнедельных тренировок здесь — в техническом плане, в плане раскладки по дистанции. Получили емкую информацию.

Смотрим видео, которое снимали на этой гонке. Сейчас анализируем, какие у меня были ошибки, недочеты, чтобы их можно было подкорректировать, пока еще есть время. А то, что выиграл в условиях высокой конкуренции, — очень хорошо. Интересно бегать с лыжниками и сравнивать с ними. Это хороший опыт.

— Как-то по-особенному настраивались на эту гонку? Делали какую-то специальную работу перед ней?

— Вы уже не в первый раз поднимаетесь на лыжные подиумы. Сколько их во взрослой карьере набралось?

— Не знаю. Мы всегда бегаем контрольные тренировки с лыжниками. В прошлом году я был вторым. Но это была просто обычная тренировка. На официальных соревнованиях тоже становился вторым на Югорском марафоне прошлой весной. В принципе все.

— Вас самого не удивляет, что удается обходить лыжников сборной?

— Соревновательный сезон только начался. Все в разном состоянии и выполняют разные задачи. Интересно было бы проверить себя на соревнованиях с лыжниками в конце сезона на официальных стартах. Думаю, что там были бы более объективные результаты. Когда все будут в хорошей форме — и биатлонисты, и лыжники. Но возможностей не так много. Если такой шанс появится, то буду только рад, – сказал Латыпов.