Латыпов о победе в Алдане: «По готовности пока тяжело, потому что только недавно начали лыжные тренировки»

Российский биатлонист прокомментировал победу в лыжной гонке на 10 км свободным стилем в Алдане.

– Получилась нормальная гонка с хорошей конкуренцией, которая помогла проверить результаты двухнедельной подготовки. Еще одна официальная гонка в копилочку. По готовности, конечно, пока тяжело, потому что только недавно начали лыжные тренировки, но получился отличный первый старт, хорошая проба пера.

– Планируете в дальнейшем принимать участие в соревнованиях по лыжным гонкам?

– Хорошо, когда есть такой опыт. Если будет еще возможность поучаствовать, то буду только рад, – сказал Латыпов.