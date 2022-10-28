Лыжи. Турнир в Алдане. Латыпов, Первушин, Ившин, Мельниченко, Семиков и Порошкин выступят в гонке на 10 км свободным стилем

29 октября на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам в Алдане мужчины пробегут гонку на 10 км свободным стилем с раздельным стартом.

Лыжные гонки

Всероссийские соревнования

Алдан

29 октября

Мужчины

10 км, свободный стиль, раздельный старт

Начало – 6:00 по московскому времени

Старт-лист

105. Евгений Сидоров

111.

118.

126. Владимир Рыбкин

128. Роман Еремин

135.

139.

159. Иван Горбунов

160. Антон Тимашов

161.

162. Илья Семиков

163. Илья Порошкин

Расписание Всероссийских соревнований по лыжным гонкам в Алдане: там выступят спортсмены из групп Каминского и Перевозчикова