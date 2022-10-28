Лыжи. Турнир в Алдане. Латыпов, Первушин, Ившин, Мельниченко, Семиков и Порошкин выступят в гонке на 10 км свободным стилем
29 октября на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам в Алдане мужчины пробегут гонку на 10 км свободным стилем с раздельным стартом.
Лыжные гонки
Всероссийские соревнования
Алдан
29 октября
Мужчины
10 км, свободный стиль, раздельный старт
Начало – 6:00 по московскому времени
Старт-лист
105. Евгений Сидоров
111. Михаил Первушин
118. Андрей Мельниченко
126. Владимир Рыбкин
128. Роман Еремин
135. Эдуард Латыпов
139. Евгений Емерхонов
159. Иван Горбунов
160. Антон Тимашов
161. Александр Ившин
162. Илья Семиков
163. Илья Порошкин
Расписание Всероссийских соревнований по лыжным гонкам в Алдане: там выступят спортсмены из групп Каминского и Перевозчикова
Комментарии