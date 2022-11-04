Светлана Миронова: «Я очень ответственная и могу легко тренироваться сама, но быть в команде тоже классно»

Российская биатлонистка рассказала о самостоятельных тренировках.

– Как ты сейчас взаимодействуешь с тренерами своей группы, и ?

– Мы с ними в постоянном контакте. Я рассказываю, что делаю, они все отслеживают по часам, и, если нужно, корректируют меня. В целом я регулирую нагрузку сама, прислушиваясь к своему организму. Пока я не могу работать по полноценному плану, приходится подстраиваться к самочувствию.

– Насколько для тебя в новинку такая ситуация – работать в одиночку?

– Это нормально. Я все детство и весь подростковый период тренировалась одна. Я очень ответственная и могу легко тренироваться сама по себе, мне это даже нравится, но быть в команде тоже классно. Везде есть плюсы и минусы.

– Кстати, почему ты никогда не уходила на самоподготовку?

– Когда мое здоровье в порядке, когда я сильная, тренироваться в команде, если там все устраивает – это большой плюс. В моей сегодняшней ситуации я могу справиться и сама. Но когда речь идет о полноценных тренировках, я самоподготовку не рассматриваю, потому что рядом должен быть человек, который тебе поможет все организовать. Если заниматься этим в одиночку, это отнимает слишком много энергии и времени, – сказала Миронова.