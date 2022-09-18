Виталий Норицын: «Когда Миронова выйдет на старт, точного ответа нет. Думаю, она переживает: биатлон – это ее жизнь, карьера»

Тренер женской сборной России по биатлону заявил, что не знает точно, когда сможет участвовать в гонках.

Миронова пропустила два этапа Кубка Содружества, на летнем чемпионате России она также не выступит.

– Когда Миронова выйдет на старт?

– Пока точного ответа нет. Ближайшие соревнования в Чайковском она пропускает, а дальше уже зима. Будем отталкиваться от состояния.

– Ей вообще интересен биатлон?

– Думаю, что да. Думаю, что она переживает, что вышла такая ситуация со здоровьем, из‑за чего она не может полноценно работать. Биатлон – это ее жизнь, ее карьера, ее вид спорта, – сказал Норицын.