Виталий Норицын: «Когда Миронова выйдет на старт, точного ответа нет. Думаю, она переживает: биатлон – это ее жизнь, карьера»

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Тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын заявил, что не знает точно, когда Светлана Миронова сможет участвовать в гонках.

Миронова пропустила два этапа Кубка Содружества, на летнем чемпионате России она также не выступит. 

– Когда Миронова выйдет на старт?

– Пока точного ответа нет. Ближайшие соревнования в Чайковском она пропускает, а дальше уже зима. Будем отталкиваться от состояния.

– Ей вообще интересен биатлон?

– Думаю, что да. Думаю, что она переживает, что вышла такая ситуация со здоровьем, из‑за чего она не может полноценно работать. Биатлон – это ее жизнь, ее карьера, ее вид спорта, – сказал Норицын. 

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