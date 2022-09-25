Наталья Гербулова: «Классно, что у Норицына и Истомина такая тренерская связь, один – более сдержанный, а другой – заряженный максималист»

Российская биатлонистка рассказала о работе с тренерами и .

«Их особенность в том, что они полностью контролируют весь тренировочный процесс — и не только тренировки, но и восстановление.

Некоторые думают, что восстановление – это просто лечь на кровать, но нет, это не так. Восстановление для нас — как тренировка. То есть, чтобы восстановиться, ты должен сделать определенную работу, например, на мобильность или какие-то статические упражнения. С нами работают хорошие специалисты, у нас есть реабилитолог.

У нас очень много технической работы, например, разминка перед стартом. Если раньше я заканчивала пристрелку, потом делала какие-то свои дела, просто приходила в городок, ногу на ногу закинула — и все. Сейчас у нас есть четкий план: прихожу в городок по времени, надеваю чипы, и у меня остается две-три минуты, чтобы я вышла на старт.

Каждый вечер тренеры говорят нам писать план гонки, план разминки, даже до смешного доходит – нужно расписывать, в какое время ты должен сходить в уборную. Ты начинаешь полностью отдаваться тренировкам, восстановлению, и это очень здорово. Тренеры постоянно с нами на связи, даже когда мы уезжаем домой на межсборье, там у нас есть один выходной, а потом снова тренировки.

У Виталия Викторовича очень хороший опыт работы, в том числе и с иностранцами, иногда он рассказывает нам, как они работают. А Артем Евгеньевич – максималист, Виталий Викторович его иногда даже немного успокаивает. Даже когда у нас игровые тренировки, и мы играем в волейбол, Артем Евгеньевич бегает по всей площадке и нам что-то говорит.

Артем Евгеньевич у нас больше по функционалу, а Виталий Викторович по стрельбе, хотя оба подсказывают и там, и там. Это классно, что есть такая тренерская связь, и один — более сдержанный, уравновешенный, а другой — заряженный максималист. Они между собой очень хорошо срабатываются, постоянно ведут дискуссии по поводу тренировок, общаются с нами. Я ими восхищаюсь и благодарна возможности поработать с этими людьми», – сказала Гербулова.