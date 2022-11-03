Тириль Экхофф взяла паузу в тренировках и выступлениях на неопределенное время

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону взяла паузу в тренировках и выступлениях на неопределенное время.

Решение было принято врачом сборной Норвегии в согласовании со спортивным руководством.

«Когда она вернется, мы на данный момент не знаем. За ней хорошо наблюдают, и она получает всю возможную помощь. Конечно, мы надеемся, что Тириль скоро почувствует себя лучше», – сказала врач команды Осне Фенне Хоксруд.

Экхофф испытывала проблемы при подготовке к сезону из-за перенесенного весной коронавируса и бессонницы.

«Биатлон – довольно глупый спорт, но он доставляет мне удовольствие». Экхофф поймала кризис после сезона, но не сдалась