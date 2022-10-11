Доротея Вирер: «Никогда не стоит недооценивать Экхофф и Ульсбю-Ройселанн. К чемпионату мира они будут готовы»

Трехкратная чемпионка мира рассказала о целях на следующий сезон Кубка мира.

«Мы должны быть реалистами, моя цель – оставаться в числе лидеров Кубка мира. Выиграть еще один Большой хрустальный глобус будет очень сложно.

Я даже не думаю об этом, потому что на данный момент это недостижимо. Возможно, все изменится, но я предпочитаю не говорить о таких вещах заранее, а просто работать.

Может ли мира выиграть шведская биатлонистка? Да, Эльвира и обе претендуют на это. Но также и многие другие спортсменки – например, француженки и (немка) Дениз Херманн-Вик.

Проблемы Экхофф и Ульсбю-Ройселанн (в предсезонной подготовке)? Это две чемпионки. У них, конечно, могут быть не самые лучшие периоды.

Но они обе невероятно талантливы и много лет находятся на вершине. Возможно, поначалу у них будут трудности, но когда придет время чемпионата мира, они будут готовы. Никогда не стоит недооценивать их», – сказала Вирер.

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Марте Ульсбю-Ройселанн: «У меня было несколько недель без тренировок, и сейчас я нахожусь в начальной фазе. Не могу сказать, что все идет нормально»