Экхофф и Тандревольд отказались от подкаста о биатлоне

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Норвежские биатлонистки Тириль Экхофф и Ингрид Тандревольд не будут продолжать вести подкаст о биатлоне.  

«Причина в том, что у меня сейчас проблемы со здоровьем. Для записи подкаста нужна энергия, а у меня ее пока нет», – прокомментировала Экхофф. 

Новые выпуски не выходили с марта, архивные записи стали не доступны для прослушивания. 

«Дело в том, что я не заплатила за абонемент. Поскольку мы ничего не записывали, я подумала, платить было бы глупо. В этом причина.

Это не так дорого, на самом деле, 12 евро в месяц. Выпуски не удаляются, их просто не видно.

В этих подкастах много того, что я, возможно, захочу переслушать в будущем. Не думаю, что их удалили, они находятся где-то в облаке», – сказала Тандревольд. 

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