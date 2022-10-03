Экхофф и Тандревольд отказались от подкаста о биатлоне

Норвежские биатлонистки и не будут продолжать вести подкаст о биатлоне.

«Причина в том, что у меня сейчас проблемы со здоровьем. Для записи подкаста нужна энергия, а у меня ее пока нет», – прокомментировала Экхофф.

Новые выпуски не выходили с марта, архивные записи стали не доступны для прослушивания.

«Дело в том, что я не заплатила за абонемент. Поскольку мы ничего не записывали, я подумала, платить было бы глупо. В этом причина.

Это не так дорого, на самом деле, 12 евро в месяц. Выпуски не удаляются, их просто не видно.

В этих подкастах много того, что я, возможно, захочу переслушать в будущем. Не думаю, что их удалили, они находятся где-то в облаке», – сказала Тандревольд.