Ульсбю-Ройселанн не выступит в гонках открытия сезона в Лиллехаммере. Участие Экхофф под вопросом

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону пропустит гонки открытия сезона в Лиллехаммере, которые пройдут 12-13 ноября.

«Для меня это слишком рано. Но я надеюсь принять участие в первом этапе Кубка мира в Контиолахти в конце месяца», – сказала Ульсбю-Ройселанн, испытывающая проблемы с подготовкой к сезону из-за последствий опоясывающего лишая.

Участие в турнире другой норвежки также находится под вопросом.

«Вопрос по участию Тириль прояснится до конца недели. Она примет решение, посоветовавшись с тренерами и медиками. В последнее время дела у Тириль идут неплохо. Тело, как правило, функционирует хорошо», – сказал спортивный директор сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан.

«Биатлон – довольно глупый спорт, но он доставляет мне удовольствие». Экхофф поймала кризис после сезона, но не сдалась