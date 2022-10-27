Дмитрий Васильев: «Бах – преступник и безумец, который разрушает олимпийское движение»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону высказался о требовании главы Международного олимпийского комитета ( ) Томаса Баха обнародовать данные по делу фигуристки .

«С Бахом все понятно! Хотелось считать, что у него был всплеск разума. Но я ошибался.

Мы видим старого Баха. Это преступник и безумец, который разрушает олимпийское движение», – сказал Васильев.

Дело Валиевой спрятали, но она выступает. Есть только три варианта, как это возможно

А вы знали, что у Томаса Баха есть госнаграда России? Ему присвоили орден Почета за заслуги в подготовке наших спортсменов