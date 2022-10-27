Губерниев о деле Валиевой: «Нас отстранили от международных соревнованиях, но не нужно прятать результаты допинг-тестов»

Теги сборная России допинг МОК Дмитрий Губерниев Томас Бах РУСАДА женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о требовании главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха обнародовать данные по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Все хотят узнать результат, а РУСАДА все засекретил.

Хоть нас и отстранили от международных соревнованиях, но не нужно прятать результаты допинг-тестов. Нужно двигаться вперед», – сказал Губерниев.

Дело Валиевой спрятали, но она выступает. Есть только три варианта, как это возможно

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