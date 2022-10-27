Губерниев о деле Валиевой: «Нас отстранили от международных соревнованиях, но не нужно прятать результаты допинг-тестов»

Комментатор «Матч ТВ» высказался о требовании главы Международного олимпийского комитета ( ) Томаса Баха обнародовать данные по делу фигуристки .

«Все хотят узнать результат, а все засекретил.

Хоть нас и отстранили от международных соревнованиях, но не нужно прятать результаты допинг-тестов. Нужно двигаться вперед», – сказал Губерниев.

Дело Валиевой спрятали, но она выступает. Есть только три варианта, как это возможно