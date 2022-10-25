Александр Корнев: «В группе Каминского я точно прибавил в осознании. Теперь лучше понимаю тренировочный процесс и то, как его нужно делать»

Российский биатлонист рассказал о тренировках в группе тренера Юрия Каминского.

— К этому сезону ты готовишься в группе Юрия Каминского. Когда узнал, что он имеет на тебя виды?

— Когда я был на юниорском первенстве России. Мне позвонил Ильшат Рауилович Нигматуллин и говорит: «Ты поедешь не на Камчатку с юниорами закатываться, а в Ханты-Мансийск к Юрию Михайловичу Каминскому». Я обрадовался.

— Были сомнения идти к нему в группу для подготовки к новому сезону или нет?

— Да нет. Какие могут быть сомнения? Никогда нельзя отказываться от таких предложений, потому что потом может быть поздно.

— Опиши Каминского как тренера и как человека.

— Мы максимально строги к выполнению поставленных задач в тренировочном процессе и сами к себе. Юрий Михайлович помогает нам работать над ошибками, но говорит, что мы и сами должны следить за собой. Никто ведь кроме нас не сможет исправить ошибку, когда мы на трассе. Юрий Михайлович — опытный и умный специалист. Он не такой уж и строгий. Может и пошутить вместе с нами.

— По фотографиям в соцсетях заметно, что после прихода тебя и других молодых ребят в группу Каминского, атмосфера в его команде стала расслабленнее. Как удалось этого добиться?

— Нас пока что считают резервной группой, потому что не все показывают хорошие результаты. Но мы очень дружны в команде: часто собираемся вместе, шутим друг над другом. Неважно, какой возраст, мы все равны. Атмосфера у нас прям вау.

— В чем ты прибавил у Каминского за это время?

— Точно прибавил в осознании. Я теперь лучше понимаю тренировочный процесс и то, как его нужно делать.

— По Кубку Содружества видно, что со стрельбой все еще есть проблемы. Точная работа на рубеже придет?

— Я уверен в этом. Сейчас просто получилось так, что я перешел на новый ствол. Это случилось перед Кубком Содружества. Я еще не сделал ложе, а это вызывает проблемы. Пытаюсь найти то, что мне надо. Из-за мельтешения туда-сюда я допускаю много ошибок. Но, думаю, к зиме все наладится, и я буду показывать более достойные результаты, – сказал Корнев.