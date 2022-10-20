Серохвостов о причинах ухода от Каминского: «Я бы хотел сначала ему сказать, мы ведь толком не поговорили. Будет неправильно, если до этого я начну выносить все на публику»

Биатлонист Даниил Серохвостов высказался о переходе из группы Юрия Каминского к Артему Истомину.

– Юрий Каминский не скрывает, что его зацепил ваш уход из его группы. Особенно то, что вы никак это не аргументировали. Общались с ним в последние месяцы?

– Виделись в Раубичах. Но там просто перекинулись парой фраз.

– В чем все-таки основная причина перехода в группу Артема Истомина? У Каминского вы прогрессировали.

– Я бы хотел сначала это ему сказать. Мы ведь действительно толком не поговорили. И будет неправильно, если до этого разговора я начну выносить все на публику.

– Истомин – молодой специалист. Практически все с ним общаются на «ты».

– На тренировках – только на «вы». А в спокойной обстановке, например, выезжая группой покушать в конце сбора, уже на «ты». Хотя он говорит, что и на тренировках можем так. Но там как-то неудобно.

– По части тренировочного процесса какие отличия у Истомина от Каминского?

– У Юрия Михайловича было больше упора на силу. Может быть, это связано с тем, что тот сезон был олимпийским. Потому что даже парни, которые готовились у него год-два, говорили, что никогда таких работ не делали. А как у них сейчас – не знаю. Но если сравнивать прошлое лето и нынешнее, силовой нагрузки стало меньше, а работы над техникой – больше.

– Группа Истомина – это вы с Каримом Халили и восемь девчонок. Звучит хорошо.

– Может быть, но не для меня. У меня есть девушка. Другое дело, что у девочек настроение часто бывает общим. Одна встала не с той ноги – и все подхватывают. В такие дни работать с ними вообще не заманчиво.

– Тренируетесь вы вместе?

– Когда как. Бывает, даже с Каримом делаем разные работы. Ко всем индивидуальный подход, – сказал Серохвостов.

Каминский об уходе Халили и Серохвостова из его группы: «Это задевает, это два сильнейших молодых спортсмена в стране, на которых я хотел построить команду»