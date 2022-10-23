Каминский о сборе в Якутии: «Состояние у всех разное, кто‑то болел, в том числе ковидом. Латыпов – в полном порядке»

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о сборе своей группы в Алдане, Якутия.

– Как условия?

– Якутия как Якутия. Это самая гостеприимная республика России, здесь нас всегда принимают как своих. Поэтому чувствуем себя очень комфортно.

– Какие задачи на первый зимний сбор?

– Главная задача – аэробно‑силовая подготовка, а также техническая. Делаем работу на лыжах. Хотим сформировать технический навык на лыжах таким образом, чтобы перенести физический потенциал, заложенный в подготовительный период. Здесь будем до 7 ноября, а далее – Ханты‑Мансийск.

– Все приехали? Как их состояние?

– Да, приехали все, но состояние у них разное. Кто‑то болел, в том числе ковидом, после него очень тяжело восстанавливаться. Но мы справляемся, потихоньку готовимся. Кто‑то из ребят в хорошем состоянии. Например, Латыпов – в полном порядке, – сказал Каминский.

Группа Каминского тренируется в Алдане, Истомина – на Семинском перевале, группы Шашилова и Башкирова проведут сборы в Тюмени