Кубок IBU. Хейденберг выиграла гонку преследования, Доккен – 2-я, Боте – 3-я, Арнеклейв – 4-я, Хойниш – 8-я
7 декабря на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе прошла женская гонка преследования. Победила шведка Анна-Карин Хейденберг.
Кубок IBU по биатлону-2025/26
1-й этап
Обертиллиах, Австрия
Женщины
Гонка преследования
1. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 30.45,5 (2)
2. Фрида Доккен (Норвегия) – 13,4 (1)
3. Пола Боте (Франция) – 20,4 (2)
4. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 22,7 (1)
5. Эмма Нильссон (Швеция) – 1.01,1 (1)
6. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.07,5 (3)
7. Сири Скар (Норвегия) – 1.12,6 (2)
8. Моника Хойниш-Старенга (Польша) – 1.14,7 (1)
9. Юлия Кинк (Германия) – 1.24,5 (2)
10. София Шнайдер (Германия) – 1.31,7 (3)
11. Софи Шово (Франция) – 1.47,9 (5)
12. Беатриче Трабукки (Италия) – 1.52,5 (1)
13. Алина Стремоус (Молдова) – 1.54,0 (5)
14. Стефани Шерер (Германия) – 1.55,2 (1)
15. Вольдия Гальмас Полен (Франция) – 2.01,3 (4)
16. Мартина Трабукки (Италия) – 2.11,9 (3)
17. Каролине Эрдал (Норвегия) – 2.14,2 (6)