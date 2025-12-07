  • Спортс
  • Кубок IBU. Хейденберг выиграла гонку преследования, Доккен – 2-я, Боте – 3-я, Арнеклейв – 4-я, Хойниш – 8-я
Кубок IBU. Хейденберг выиграла гонку преследования, Доккен – 2-я, Боте – 3-я, Арнеклейв – 4-я, Хойниш – 8-я

Хейденберг выиграла гонку преследования на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе.

7 декабря на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе прошла женская гонка преследования. Победила шведка Анна-Карин Хейденберг.

Кубок IBU по биатлону-2025/26

1-й этап

Обертиллиах, Австрия

Женщины

Гонка преследования

1. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 30.45,5 (2)

2. Фрида Доккен (Норвегия) – 13,4 (1)

3. Пола Боте (Франция) – 20,4 (2)

4. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 22,7 (1)

5. Эмма Нильссон (Швеция) – 1.01,1 (1)

6. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.07,5 (3)

7. Сири Скар (Норвегия) – 1.12,6 (2)

8. Моника Хойниш-Старенга (Польша) – 1.14,7 (1)

9. Юлия Кинк (Германия) – 1.24,5 (2)

10. София Шнайдер (Германия) – 1.31,7 (3)

11. Софи Шово (Франция) – 1.47,9 (5)

12. Беатриче Трабукки (Италия) – 1.52,5 (1)

13. Алина Стремоус (Молдова) – 1.54,0 (5)

14. Стефани Шерер (Германия) – 1.55,2 (1)

15. Вольдия Гальмас Полен (Франция) – 2.01,3 (4)

16. Мартина Трабукки (Италия) – 2.11,9 (3)

17. Каролине Эрдал (Норвегия) – 2.14,2 (6)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
