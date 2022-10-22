Группа Каминского тренируется в Алдане, Истомина – на Семинском перевале, группы Шашилова и Башкирова проведут сборы в Тюмени
Союз биатлонистов России (СБР) сообщил даты и места ближайших сборов команды.
Группа Юрия Каминского с 13 октября по 7 ноября тренируется в Алдане.
Группа Артема Истомина 20 октября отправилась на Семинский перевал, где продолжит подготовку до 6 ноября.
Группы Михаила Шашилова и Сергея Башкирова проведут сборы в Тюмени (первая – с 29 октября по 16 ноября, вторая – с 1 по 17 ноября).
24 ноября все четыре группы соберутся в Ханты-Мансийске, где пройдет первый этап Кубка России.
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