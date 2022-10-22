Группа Каминского тренируется в Алдане, Истомина – на Семинском перевале, группы Шашилова и Башкирова проведут сборы в Тюмени

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Юрий Каминский Сергей Башкиров Михаил Шашилов Артем Истомин Биатлон

Союз биатлонистов России (СБР) сообщил даты и места ближайших сборов команды.

Группа Юрия Каминского с 13 октября по 7 ноября тренируется в Алдане.

Группа Артема Истомина 20 октября отправилась на Семинский перевал, где продолжит подготовку до 6 ноября.

Группы Михаила Шашилова и Сергея Башкирова проведут сборы в Тюмени (первая – с 29 октября по 16 ноября, вторая – с 1 по 17 ноября).

24 ноября все четыре группы соберутся в Ханты-Мансийске, где пройдет первый этап Кубка России.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные