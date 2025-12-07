60

❄️ Кубок мира. Хаузер выиграла гонку преследования, Миккинен – 2-я, Магнуссон – 3-я

Хаузер выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

7 декабря на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде прошла женская гонка преследования. Победу одержала Лиза Тереза Хаузер из Австрии.

Кубок мира по биатлону-2025/26

1-й этап

Эстерсунд, Швеция

Женщины

Гонка преследования

1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 30.14,2 (0)

2. Суви Минккинен (Финляндия) – 2,5 (1)

3. Анна Магнуссон (Швеция) – 31,8 (1)

4. Камиль Бене (Франция) – 38,7 (0)

5. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 1.00,0 (1)

6. Люция Харватова (Чехия) – 1.07,4 (2)

7. Элла Халварссон (Швеция) – 1.10,2 (2)

8. Осеан Мишлон (Франция) – 1.17,3 (4)

9. Ханна Оберг (Швеция) – 1.21,8 (2)

10. Ванесса Фойгт (Германия) – 1.22,1 (0)

11. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.25,5 (2)

