❄️ Кубок мира. Хаузер выиграла гонку преследования, Миккинен – 2-я, Магнуссон – 3-я
Хаузер выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде.
7 декабря на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде прошла женская гонка преследования. Победу одержала Лиза Тереза Хаузер из Австрии.
Кубок мира по биатлону-2025/26
1-й этап
Эстерсунд, Швеция
Женщины
Гонка преследования
1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 30.14,2 (0)
2. Суви Минккинен (Финляндия) – 2,5 (1)
3. Анна Магнуссон (Швеция) – 31,8 (1)
4. Камиль Бене (Франция) – 38,7 (0)
5. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 1.00,0 (1)
6. Люция Харватова (Чехия) – 1.07,4 (2)
7. Элла Халварссон (Швеция) – 1.10,2 (2)
8. Осеан Мишлон (Франция) – 1.17,3 (4)
9. Ханна Оберг (Швеция) – 1.21,8 (2)
10. Ванесса Фойгт (Германия) – 1.22,1 (0)
11. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.25,5 (2)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
