  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Йохан-Олав Ботн: «Стараюсь получать удовольствие от того, что закрываю все мишени. Планирую не слишком сильно расстроиться, когда промахнусь»
0

Йохан-Олав Ботн: «Стараюсь получать удовольствие от того, что закрываю все мишени. Планирую не слишком сильно расстроиться, когда промахнусь»

Норвежский биатлонист Ботн: планирую не сильно расстроиться, когда промахнусь.

Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Ранее он выиграл индивидуальную гонку.

«Я был немного шокирован, когда добежал до первой отсечки и оказался далеко позади. После последней гонки я был уверен, что буду бежать быстро. Поэтому, когда я услышал, что отстаю на 15 секунд, я немного испытал стресс. Я думал, что гонка уже закончилась, но я как бы изменил ход событий. Я просто потрясен тем, что в итоге все сложилось так хорошо», – сказал Ботн.

В индивидуальной гонке и спринте норвежец прошел восемь рубежей на ноль.

«Я действительно горжусь этим, но я понимаю, что сейчас нахожусь на подъеме. Я знаю, что буду совершать ошибки позднее в сезоне, поэтому стараюсь получать удовольствие от того, что закрываю все мишени. Я планирую, что не слишком сильно расстроюсь, когда промахнусь!

Желтая майка была моей мечтой с самого детства. Я чувствовал себя немного подготовленным, потому что мечтал об этом так долго, так много лет. Это полное безумие», – добавил биатлонист.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: IBU
logoЭстерсунд
logoКубок мира по биатлону
logoЙохан-Олав Ботн
logoсборная Норвегии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок мира. Общий зачет. Ботн продолжает лидировать, лидирует, Самуэльссон – 2-й, Фийон-Майе – 3-й
7 декабря, 15:30
Ботн одержал вторую победу в карьере, у Ульдала – третий подиум, у Фийона-Майе – 60-й
6 декабря, 17:16
⚡ Кубок мира. Ботн победил в спринте, Ульдал – 2-й, Фийон-Майе – 3-й, Лагрейд – 4-й
6 декабря, 16:32
Главные новости
Пройс, Гротиан, Кинк, Цобель, Хорн, Наврат вошли в состав сборной Германии на этап Кубка мира в Хохфильцене
вчера, 18:17
CAS заявил, что не получал апелляцию от Союза биатлонистов России на недопуск спортсменов
вчера, 13:03
Генсек ОКР Березов: «Если бы работа в юридической плоскости была начата раньше, то количество россиян на международных соревнованиях было бы гораздо более значительным»
вчера, 08:04
Расторгуев пропустит этап Кубка мира в Хохфильцене из-за коронавируса
вчера, 07:36
Дарья Домрачева: «Китайский опыт подтолкнул погрузиться в тему диетологии чуть глубже. Видели, что в вопросах питания у спортсменов существует большой резерв»
вчера, 06:17
Дарья Домрачева: «Если работу тренера можно совмещать с путешествиями всей семьей, как это у нас получалось в Китае, – такие варианты рассматривать можно»
вчера, 06:11
Расписание трансляций второго этапа Кубка России по биатлону в Тюмени
вчера, 05:51
Расписание второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене
вчера, 05:51
Расписание второго этапа Кубка IBU в Риднау
вчера, 05:50
IBU: «Считаем, что решения Конгресса об отстранении СБР и российских спортсменов приняты на веских юридических основаниях»
8 декабря, 21:07
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Фийон-Майе лидирует, Самуэльссон – 2-й, Ботн – 3-й
7 декабря, 15:48
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Хаузер идет первой, Минккинен – 2-я, Магнуссон – 3-я
7 декабря, 13:22
Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Швеция – 2-я, Италия – 3-я
6 декабря, 20:59
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
6 декабря, 20:56
Кубок мира. Зачет спринтов. Ботн лидирует, Ульдал – 2-й, Фийон-Майе – 3-й
6 декабря, 17:29
Кубок мира. Зачет спринтов. Минккинен лидирует, Магнуссон – 2-я, Мишлон – 3-я
5 декабря, 16:48
Кубок IBU. Боте победила в спринте, Стремоус – 2-я, Гальмас Полен – 3-я
4 декабря, 10:53
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Ботн лидирует, Ульдал – 2-й, Самуэльссон – 3-й
3 декабря, 16:47
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Вирер лидирует, Лейнамо – 2-я, Бене – 3-я
2 декабря, 16:52
Анна Сола: «Большунов должен оплатить лечение Бакурова и извиниться перед ним»
30 ноября, 09:26