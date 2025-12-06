Йохан-Олав Ботн: «Стараюсь получать удовольствие от того, что закрываю все мишени. Планирую не слишком сильно расстроиться, когда промахнусь»

Норвежский биатлонист Ботн: планирую не сильно расстроиться, когда промахнусь.

Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде .

Ранее он выиграл индивидуальную гонку.

«Я был немного шокирован, когда добежал до первой отсечки и оказался далеко позади. После последней гонки я был уверен, что буду бежать быстро. Поэтому, когда я услышал, что отстаю на 15 секунд, я немного испытал стресс. Я думал, что гонка уже закончилась, но я как бы изменил ход событий. Я просто потрясен тем, что в итоге все сложилось так хорошо», – сказал Ботн.

В индивидуальной гонке и спринте норвежец прошел восемь рубежей на ноль.

«Я действительно горжусь этим, но я понимаю, что сейчас нахожусь на подъеме. Я знаю, что буду совершать ошибки позднее в сезоне, поэтому стараюсь получать удовольствие от того, что закрываю все мишени. Я планирую, что не слишком сильно расстроюсь, когда промахнусь!

Желтая майка была моей мечтой с самого детства. Я чувствовал себя немного подготовленным, потому что мечтал об этом так долго, так много лет. Это полное безумие», – добавил биатлонист.