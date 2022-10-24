Смольский о соревнованиях с россиянами: «Конкуренция неплохая, ребята показывают плотные результаты. Конечно, это не Кубок мира, но все же здесь полно сюрпризов»

Белорусский биатлонист высказался о конкуренции на соревнованиях с россиянами.

– В этом году вам предстоит бороться за и . Какой-то турнир ставите в приоритет?

– Не назову какой-то отдельный турнир. Буду настраиваться на каждую гонку. Конкуренция неплохая, ребята показывают плотные результаты, поэтому соревнования становятся интересными. Конечно, это не Кубок мира, но все же здесь полно сюрпризов. Подрастает молодежь и показывает хороший результат.

– Сколько раз заглядывали в общий зачет Кубка Содружества?

– После соревнований в Раубичах посмотрел таблицу, и все. После этого времени не открывал. Перед ближайшим этапом еще раз загляну. Вспомню, где нахожусь и буду продолжать борьбу, – сказал Смольский.