Смольский о соревнованиях с россиянами: «Конкуренция неплохая, ребята показывают плотные результаты. Конечно, это не Кубок мира, но все же здесь полно сюрпризов»
Белорусский биатлонист Антон Смольский высказался о конкуренции на соревнованиях с россиянами.
– В этом году вам предстоит бороться за Кубок Содружества и Кубок России. Какой-то турнир ставите в приоритет?
– Не назову какой-то отдельный турнир. Буду настраиваться на каждую гонку. Конкуренция неплохая, ребята показывают плотные результаты, поэтому соревнования становятся интересными. Конечно, это не Кубок мира, но все же здесь полно сюрпризов. Подрастает молодежь и показывает хороший результат.
– Сколько раз заглядывали в общий зачет Кубка Содружества?
– После соревнований в Раубичах посмотрел таблицу, и все. После этого времени не открывал. Перед ближайшим этапом еще раз загляну. Вспомню, где нахожусь и буду продолжать борьбу, – сказал Смольский.
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