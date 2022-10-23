Богалий об иностранных тренерах: «Никто, кроме наших специалистов, не знает наших спортсменов лучше – этого надо погладить, тому подзатыльник дать»

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий считает, что российский биатлон не нуждается в иностранных специалистах.

«Я понимаю, что только объединившись, мы можем все – никто, кроме наших специалистов, не знает лучше наших спортсменов: этого надо погладить, тому надо подзатыльник дать, это условно, конечно, где-то пожурить, где-то надавить, где-то добавить, где-то посмотреть и убрать нагрузку.

Это такая определенная лояльность, на это, безусловно, должен накладываться хороший передовой базис, то, что происходит сейчас, что открывается, новые тенденции как дополнение к знаниям этих специалистов.

А в целом я могу сказать, что у нас есть все, чтобы побеждать, нужно усердие, структурированность. 14 октября мы выбрали Виктора Викторовича (Майгурова, на пост главы Союза биатлонистов России – Sports.ru), чтобы идти в ногу со временем, мы были в Мурманске, где провели рабочую встречу, уверена, мы движемся вперед», – сказала Богалий.