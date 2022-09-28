Богалий о том, как поступила бы на месте отстраненных спортсменов: «Работала бы и точно не думала о переходе. Я – патриот России, для меня другой страны нет»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий рассказала, как вела бы себя на месте спортсменов, отстраненных от международных соревнований.

«Работала бы и точно не думала о переходе. Я – патриот России, для меня другой страны нет. Но среди ребят я и не слышала таких разговоров. Видимо, мы все-таки правильно их направляем, нацеливаем.

Самое главное – дать им уверенность, что они нам нужны, что это наше поколение будущего, что каждый из них нам важен. Когда они будут осознавать себя частью большой биатлонной семьи и при определенной работе смогут прогрессировать, тогда эти вопросы сами отпадут», – сказала Богалий.

Анна Богалий: «Минспорта ведет работу, чтобы мобилизация не коснулась профессиональных спортсменов»