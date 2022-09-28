Дмитрий Губерниев: «Нескольким биатлонистам пришли повестки. И это спортсмены уровня сборной России»

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Нескольким российским биатлонистам пришли повестки.

Об этом рассказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев, отреагировав на слова двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Анны Богалий о том, что Министерство спорта разрабатывает систему брони от призыва в армию для спортсменов.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране.

«А знает ли Богалий, что нескольким спортсменам-биатлонистам пришли повестки?! И это спортсмены уровня сборной России...

Фамилии ребята просили пока не называть... Ждем комментарии от СБР!» – написал Губерниев.

Анна Богалий: «Минспорта ведет работу, чтобы мобилизация не коснулась профессиональных спортсменов»

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