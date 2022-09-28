Дмитрий Губерниев: «Нескольким биатлонистам пришли повестки. И это спортсмены уровня сборной России»

Нескольким российским биатлонистам пришли повестки.
Об этом рассказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев, отреагировав на слова двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Анны Богалий о том, что Министерство спорта разрабатывает систему брони от призыва в армию для спортсменов.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране.
«А знает ли Богалий, что нескольким спортсменам-биатлонистам пришли повестки?! И это спортсмены уровня сборной России...
Фамилии ребята просили пока не называть... Ждем комментарии от СБР!» – написал Губерниев.
Анна Богалий: «Минспорта ведет работу, чтобы мобилизация не коснулась профессиональных спортсменов»