Дмитрий Губерниев: «Нескольким биатлонистам пришли повестки. И это спортсмены уровня сборной России»

Нескольким российским биатлонистам пришли повестки.

Об этом рассказал комментатор «Матч ТВ» , отреагировав на слова двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Анны Богалий о том, что Министерство спорта разрабатывает систему брони от призыва в армию для спортсменов.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране.

«А знает ли Богалий, что нескольким спортсменам-биатлонистам пришли повестки?! И это спортсмены уровня сборной России...

Фамилии ребята просили пока не называть... Ждем комментарии от !» – написал Губерниев.

Анна Богалий: «Минспорта ведет работу, чтобы мобилизация не коснулась профессиональных спортсменов»